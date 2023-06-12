Минобороны Турции ликвидировала семерых членов ОНС/РПК в Сирии

Минобороны Турции сообщило об уничтожении семи членов, в том числе двух руководителей террористической группировки ОНС/РПК на севере Сирии. Военный удар был ответом на воскресную атаку террористов, которые выпустили пять ракет на приграничный с Сирией район на юге Турции. РПК, внесенная в списки террористических организаций в Турции, США и ЕС, ответственна за гибель более 40 тыс. человек. ОНС – сирийское отделение группировки. #trtнарусском #турция #миноборона #онс #рпк #shorts #трт #новости