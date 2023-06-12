Эмоциональные сцены возвращения военнопленных домой

В сети появились кадры возвращения украинских и российских военнопленных домой. Киев и Москва в очередной раз провели обмен 95 на 94. Обе стороны заявили, что освобожденные из плена нуждаются в медицинской помощи.Турция является посредником в процессе обмена военнопленными между Украиной и Россией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл это «важным шагом для прекращения войны». #trtнарусском #украина #россия #обмен #военнопленные #плен #shorts #трт #новости