ПОЛИТИКА
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Эмоциональные сцены возвращения военнопленных домой
В сети появились кадры возвращения украинских и российских военнопленных домой. Киев и Москва в очередной раз провели обмен 95 на 94. Обе стороны заявили, что освобожденные из плена нуждаются в медицинской помощи.Турция является посредником в процессе обмена военнопленными между Украиной и Россией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл это «важным шагом для прекращения войны». #trtнарусском #украина #россия #обмен #военнопленные #плен #shorts #трт #новости
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12 июня 2023 г.
Истории
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