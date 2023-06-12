В масштабных лесных пожарах в Казахстане погибли 14 человек

14 человек погибли в масштабных лесных пожарах на востоке Казахстана. Сегодня в стране объявлен общенациональный траур. По последним данным, в Абайской области площадь возгорания составила 60 тыс. гектаров. Как сообщает МЧС, в тушении пожаров задействованы 1,5 тыс. человек, около 300 единиц техники. Сейчас огонь уже не представляет угрозы населенным пунктам. #trtнарусском #казахстан #лесныепожары #траур #погибшие #пожары #трт #новости