ПОЛИТИКА
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Масштабы затопления Херсонской области Украины
Видео с беспилотников показало масштабы затопления Херсонской области Украины. По последним данным, затоплены 32 населенных пункта на правом берегу Днепра и 14 — на подконтрольной России территории. По информации, ГСЧС Украины из зоны бедствия эвакуировали более 2740 человек, в том числе 205 детей. Со стороны МЧС России эвакуировано 7 тысяч человек. #trtнарусском #украина #херсонскаяобласть #затопление #потоп #трт #новости
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12 июня 2023 г.
Истории
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