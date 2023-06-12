Масштабы затопления Херсонской области Украины

Видео с беспилотников показало масштабы затопления Херсонской области Украины. По последним данным, затоплены 32 населенных пункта на правом берегу Днепра и 14 — на подконтрольной России территории. По информации, ГСЧС Украины из зоны бедствия эвакуировали более 2740 человек, в том числе 205 детей. Со стороны МЧС России эвакуировано 7 тысяч человек. #trtнарусском #украина #херсонскаяобласть #затопление #потоп #трт #новости