ПОЛИТИКА
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Экономист: промышленному сектору в Украине угрожает вододефицит
Разрушение Каховской ГЭС и наводнение Херсонской области может привести к вододефициту, что вызовет засоление грунтов и парализует сельское хозяйство в регионе на долгие годы. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал украинский экономист, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ. #trtнарусском #украина #вододефицит #КаховскаяГЭС #гэс #каховка #новини #україна #засуха #вода #экономика #трт #новости
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13 июня 2023 г.
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