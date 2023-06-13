Экономист: промышленному сектору в Украине угрожает вододефицит

Разрушение Каховской ГЭС и наводнение Херсонской области может привести к вододефициту, что вызовет засоление грунтов и парализует сельское хозяйство в регионе на долгие годы. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал украинский экономист, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ. #trtнарусском #украина #вододефицит #КаховскаяГЭС #гэс #каховка #новини #україна #засуха #вода #экономика #трт #новости