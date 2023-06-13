Вашингтон 9 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Однако большую часть вооружений Киев получит лишь спустя несколько месяцев или даже лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Поставки могут занять столько времени, поскольку вооружения еще предстоит произвести по контрактам с оборонными компаниями, уточняет издание. Это связано с тем, что помощь Киеву в рамках нового пакета пойдет по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Другой механизм помощи Украине — по линии прямого президентского указа (Presidential Drawdown Authority, PDA) — предусматривает, что США могут передать оружие из имеющихся запасов. Пентагон, говоря о новом пакете вооружений, уточнил: на эти средства будут закуплены пусковые установки и ракеты Hawk, два типа усовершенствованных зенитных ракет Patriot, разведывательные беспилотники Puma и артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм.

Большая часть пакета на $2,1 млрд уйдет на закупку новых зенитных ракет для системы Patriot, отмечает издание. По данным агентства, новая батарея Patriot стоит более $1 млрд, из которых $400 млн — сама установка, еще $690 млн — ракеты.

В общей сложности с начала войны РФ и Украины в феврале 2022 года США выделили Киеву помощь на сумму около $40 млрд, пишет агентство Reuters.

12 июня газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что оборонная компания Raytheon планирует увеличить выпуск систем Patriot и производить до 12 комплексов в год. Компания объясняет это растущим спросом на установки — он вызван успешным применением комплекса в Украине, уточняет издание. При этом компания намерена до конца 2024 года передать Киеву еще пять установок. На данный момент Украина имеет два комплекса Patriot.

Как ранее писал TRT на русском, в начале июня бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: группа стран альянса может разместить войска в Украине. По его словам, это произойдет, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите Альянса в Вильнюсе.

Расмуссен уточнил: крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.