Хакеры из Северной Кореи за последние пять лет украли более $3 млрд в результате криптоатак. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на блокчейн-аналитиков Chainalysis.

Чиновники США заявили изданию, что похищенные средства хакеры передают правительству Пхеньяна. Эти деньги помогли властям КНДР профинансировать около 50% программы КНДР по запуску баллистических ракет, уточнили собеседники WSJ.

Газета называет компании, пострадавшие от атак хакеров. Среди них разработчик блокчейн-игр Sky Mavis. Злоумышленники смогли заразить компьютеры сети компании через платформу Linkedin: один из сотрудников Sky Mavis искал новую работу. С ним под видом работодателя связался хакер и отправил соискателю документ. Файл оказался трояном. С его помощью северокорейские хакеры смогли взломать Sky Mavis и украсть более $600 млн — в основном у игроков Axie Infinity.

Игровая платформа уже возместила ущерб пострадавшим от кибератаки. «Для контекста: общий объем экспорта Северной Кореи в 2020 году составил $142 млн. Поэтому не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалютных счетов составляет значительную часть экономики страны», — говорится в отчете Chainalysis.

Хакеры украли более $630 млн

«Настоящий всплеск [атак] в прошлом году был направлен против центральной криптоинфраструктуры по всему миру, где хранятся большие суммы, включая Sky Mavis», — заявила WSJ заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер, отвечающая за вопросы кибербезопасности и новые технологии. Она уточнила: «это заставило нас сосредоточиться на противодействии этой деятельности».

КНДР начала проводить первые крупные криптоатаки в 2018 году. В одном только 2022 году Пхеньян смог осуществить более 42 успешных атак, по данным Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина.

В феврале агентство Reuters сообщило, что связанные с КНДР хакеры в 2022 году «похитили больше криптовалютных активов, чем за любой предыдущий год». По данным представителей Южной Кореи, IT-злоумышленники украли цифровых активов на $630 млн. За большинством кибератак стоят группы, контролируемые главным разведывательным органом Северной Кореи — Генеральным бюро разведки (Reconnaissance General Bureau).

Финансы для ракетной программы

Примерно 50% ракетной программы КНДР в настоящее время обеспечивается кибероперациями, рассказала в беседе с WSJ Энн Нойбергер. По ее словам, у Пхеньяна выстроена «теневая рабочая сила из тысяч ИТ-специалистов», работающих по всему миру, включая Россию и Китай.

По данным на июнь 2023 года, Северная Корея провела уже шесть ядерных испытаний. Эксперты прогнозируют, что в этом году Пхеньян может провести и седьмое. Это связано с решимостью Ким Чен Ына продвигать программу по созданию ядерного оружия.

Несмотря на экономические трудности, КНДР продолжает запускать значительное количество баллистических и других ракет, что вызывает беспокойство у США, Южной Кореи и Японии. В сентябре 2022 года, как писал TRT на русском, КНДР официально объявила себя ядерным государством.

Утвержденный декрет получил название «Политика в отношении ядерного оружия». В нем говорится, что политика Северной Кореи по использованию такого оружия «является наступательной». «Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — сказано в документе.

В марте Северная Корея испытала новый подводный дрон с ядерной боеголовкой, способный вызвать «‎радиоактивное цунами»‎.

Государственное информагентство страны KCNA сообщило, что испытания прошли в момент, когда десантный корабль ВМС США прибыл в Южную Корею для совместных учений.

Ранее МИД КНДР заявил: Пхеньян может счесть «провокации» со стороны США во время маневров объявлением войны. Агентство отмечает: во время учений северокорейский беспилотник находился под водой более 59 часов и 23 марта взорвался в водах у восточного побережья. Ядерные возможности беспилотника не уточняются. Утверждается, что эти дроны могут «секретно проплыть под водой» к необходимой акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами» с помощью подводного взрыва, чтобы «разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника».