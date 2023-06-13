Крупнейшие в истории НАТО учения проходят в Германии

Первые самолеты вылетели с аэродромов на севере Германии в рамках учения НАТО. Это самые масштабные маневры Североатлантического альянса с 1949 года. Более 10 000 участников из 25 стран будут тренироваться над Северным морем, на востоке и в небольшой полосе юга Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. #trtнарусском #нато #учения #германия #маневры #полеты #военные #трт #новости