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Крупнейшие в истории НАТО учения проходят в Германии
Первые самолеты вылетели с аэродромов на севере Германии в рамках учения НАТО. Это самые масштабные маневры Североатлантического альянса с 1949 года. Более 10 000 участников из 25 стран будут тренироваться над Северным морем, на востоке и в небольшой полосе юга Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. #trtнарусском #нато #учения #германия #маневры #полеты #военные #трт #новости
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13 июня 2023 г.
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