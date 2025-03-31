Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен ждет вердикта по делу о мошенничестве с финансами Европарламента. Судебное решение, которое будет вынесено 31 марта, может определить не только ее будущее, но и политический ландшафт всей Франции на годы вперед.

Если Ле Пен признают виновной, она может лишиться права баллотироваться на пост президента в 2027 году. Прокуроры требуют оштрафовать ее на €300 тыс., назначить тюремное заключение и запретить занимать государственные должности в течение пяти лет.

В пятницу Конституционный совет Франции постановил, что политики, осужденные за преступления, могут быть немедленно отстранены от должностей. Это решение стало серьезным ударом по перспективам Ле Пен, поскольку может ускорить ее дисквалификацию.

Лидер «Национального объединения» (RN) обвинила прокуроров в попытке ее «политического уничтожения». Она заявила, что отстранение ее от выборов будет противоречить воле избирателей и подорвет демократический процесс. По данным опроса Le Figaro, 42% французов хотели бы видеть ее кандидатом в 2027 году.

Внутри партии нет четкого плана на случай ее дисквалификации. «Этот вопрос для нас не стоит», — заявил депутат RN Марк де Флериан, добавив, что «такая несправедливость просто не может случиться».

Ле Пен и еще 24 представителя RN обвиняются в использовании средств Европарламента для оплаты партийных сотрудников во Франции, а не законных помощников депутатов. По данным расследования, речь идет о €7 млн. Все обвиняемые отвергают вину.

Если суд признает Ле Пен виновной, ее политическое будущее окажется под вопросом. Она, вероятно, подаст апелляцию, что отложит исполнение наказания, включая возможный запрет на участие в выборах. Однако если судьи постановят немедленно лишить ее права баллотироваться, шанс на участие в выборах 2027 года будет практически утрачен. Даже при отсрочке наказания Ле Пен придется вести кампанию под угрозой окончательной дисквалификации.

Сама она остается спокойной. «Я полностью невиновна, — заявила Ле Пен. — Если суд примет другое решение, я буду отстаивать свою правоту всеми законными методами».