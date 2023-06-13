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Незрячая мусульманка из Индонезии поразила жюри и зрителей на талант-шоу в США
17-летняя Путри Ариани из Индонезии поразила своим вокалом жюри и зрителей на талант-шоу в США. Незрячая мусульманка сыграла на фортепиано и исполнила песню собственного сочинения. Один из членов жюри нажал на золотую кнопку — участница сразу попадает в финал конкурса без дополнительных соревнований. #trtнарусском #индонезия #сша #вокал #токшоу #незрячая #пианистка #талант #трт #новости
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13 июня 2023 г.
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