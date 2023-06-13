ПОЛИТИКА
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Боевики спалили заживо людей в лагере для беженцев в Конго
В Демократической республике Конго на лагерь для перемещенных лиц напали боевики. Погибли по меньшей мере 46 человек, 23 из них несовершеннолетние. Большинство людей сожгли в жилищах, пока они спали. Местные СМИ сообщают, что нападавшие — боевики «Сотрудничества во имя развития Конго» (CODECO). Начиная с 2014 года их жертвами на востоке страны стали тысячи мирных жителей. #trtнарусском #ДРКонго #конго #нападение #CODECO #боевики #трт #новости
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13 июня 2023 г.
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