США предложили расширить Совбез ООН и включить в него еще шесть постоянных членов. Новые страны не будут иметь права вето. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и дипломатов ООН.

Издание не уточняет, о каких шести странах идет речь. По словам собеседников газеты, США ранее выступали за то, чтобы постоянными членами Совбеза стали Германия, Индия и Япония. Франция и Великобритания поддержали эту идею. Они также предложили пригласить в СБ Бразилию и, по крайней мере, одну африканскую страну.

Источник газеты отметил: Вашингтон ищет компромиссный вариант.

Цель предложенной США реформы — восстановить доверие к Совбезу ООН, отмечают собеседники издания.

«Мы хотим, чтобы эти институты [ООН] работали так, чтобы мы могли обсуждать и пытаться разрешать международные конфликты», — заявил источник WP.

Издание уточняет: постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 государств организации, чтобы узнать их мнение о проекте расширения Совбеза. Вашингтон планирует собрать отзывы до Генассамблеи ООН в сентябре.

В СБ ООН заседают пять постоянных членов: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Еще десять — непостоянные, они меняются каждые два года. Сейчас это Бразилия, Япония, Швейцария, Мозамбик, Габон, Мальта, Албания, Эквадор, ОАЭ и Гана. Пятерка постоянных членов, сформированная по итогам Второй мировой войны, имеет право вето. По данным WP, новые члены по задумке Вашингтона не будут иметь это право.

Призывы реформировать Совбез

Дипломаты ООН, опрошенные WP, критически отнеслись к предложению США.

«Любая реформа Совбеза вполне может снизить вес Запада. Так что это реальность. И вопрос в том, действительно ли мы добиваемся этого сейчас», — заявил один из источников газеты. Призывы к реформам Совбеза ООН звучат на протяжении последних лет.

«Нынешний порядок, который дает право определять судьбу человечества пяти странам, нельзя назвать устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле.

Президент РФ Владимир Путин ранее призывал расширить Совбез и включить в орган государства Азии, Африки и Латинской Америки. Президент США Джо Байден тоже публично выступал за расширение списка постоянных и непостоянных членов.

Томас-Гринфилд, говоря о необходимости реформы СБ, заявляла: работа Совбеза ООН по вопросам Украины, Ирана и другим темам практически остановилась из-за полярных мнений государств с правом вето. Отношения между постоянными членами совета постпред США называла напряженными.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 21 мая также призвал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему (ВТО). По его словам, органы должны соответствовать «реалиям сегодняшнего мира», поскольку «глобальная финансовая структура устарела» и не смогла выполнить «свою основную функцию глобальной системы социальной защиты».