Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира: она вошла в тройку лучших в одиночном разряде, согласно рейтингу WTA.

На первом месте — спортсменка из Польши Ига Свентек, у нее 8490 баллов. На втором — представительница Беларуси Арина Соболенко, 8012 очков.

У Рыбакиной — 5090 баллов. Она обошла в рейтинге американку Джессику Пегулу — та опустилась с третьего на пятое место. На четвертом месте француженка Каролина Гарсия.

В составе сборной РФ Рыбакина становилась чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет. Она побеждала в турнире WTA в одиночном разряде. В июне 2018 года теннисистка приняла решение выступать за Казахстан. В 2021 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. В 2022 году выиграла Уимблдон.

Ранее TRT на русском писал, что теннисистку Елену Рыбакину ассоциировали исключительно с Россией. Ее победы вызвали всплеск негатива на Западе — местные СМИ ставили под вопрос законности участия Рыбакиной в соревнованиях. Аналогичная волна хейта поднялась и в Казахстане, где СМИ сообщали об отсутствии у спортсменки принадлежности к республике.

Рыбакина в итоге была вынуждена отчитываться перед журналистами и доказывать свои связи с Казахстаном. Одной из причин большой популярности Казахстана у российских теннисистов СМИ называют большую финансовую поддержку, которую республика оказывает спортсменам. Помимо Рыбакиной ранее в казахстанскую сборную также перешел российский теннисист Тимофей Скатов.

Представители Центральной Азии в теннисных рейтингах

В рейтинге WTA есть еще одна представительница Казахстана — Юлия Путинцева. Она поднялась на семь позиций и занимает 51-е место.

Представительница Узбекистана Нигина Абдураимова занимает 169 строчку рейтинга, она поднялась сразу на восемь позиций.

Среди мужчин из представителей стран Центральной Азии наивысшее место занимает казахстанец Алексей Бублик. Он занимает 47-е место в рейтинге ATP.

Другой спортсмен из республики Тимофей Скатов поднялся на 12 строчек и занимает 135-е место. Казахстанец Михаил Кукушкин поднялся сразу на 44 строчки и занимает 252-е место.

Представитель Узбекистана Хумаюн Султанов занимает 482-ю строчку рейтинга ATP. Еще один спортсмен из страны Сергей Фомин занял 548-е место.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле текущего года российская спортсменка Анна Пракатень решила выступать за сборную Узбекистана. У нее серебряная медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио по академической гребле.