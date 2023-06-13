Минобороны РФ хочет взять под контроль все добровольческие формирования в России

Минобороны РФ обязало все «добровольческие формирования» в России до 1 июля подписать контракт с ведомством, чтобы повысить «эффективность их применения» в войне в Украине. Первыми заключили соглашение представители чеченского отряда «Ахмат». При этом глава ЧВК «Вагнер», крупнейшего вооруженного формирования в России, Евгений Пригожин подписывать данный контракт отказался. #trtнарусском #минобороны #россия #добровольческиеформирования #россия #рф #трт #новости