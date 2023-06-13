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Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после выборов прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В Баку турецкий лидер посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, экс-президента страны Гейдара Алиева, а также возложил цветы к братской могиле турецких воинов, павших в борьбе за освобождение Азербайджана. После чего состоялись встреча и переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. #trtнарусском #турция #азербайджан #баку #эрдоган #алиев #визит #shorts #трт #новости
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан / Others
13 июня 2023 г.
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