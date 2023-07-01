На каком мосту в Турции снимали Джеймса Бонда?

Мост Варда, возведенный в 1912 году в нынешней провинции Адана, называют «инженерным чудом» Османской империи. Сооружение высотой 99 и длиной 172 метра строили немецкие специалисты почти 15 лет как часть железной дороги из Багдада в Хиджаз. Мост запечатлен в фильме «Скайфолл» знаменитой киноэпопеи «Джеймс Бонд». #trtнарусском #мостварда #мост #варда #инженерноечудо #турция #трт #новости