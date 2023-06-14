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Минобороны РФ показало западные танки, захваченные у ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео с захваченными у ВСУ немецкими танками Leopard и американскими БМП Bradley, которые подбили во время атаки. На кадрах видно, что некоторые БМП остались с работающими двигателями. В них российские военные нашли брошенное вооружение. #trtнарусском #минобороны #рф #трофеи #западныйтанк #армия #военнаятехника #война #сво #танки #всу #турция #трт #новости
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14 июня 2023 г.
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