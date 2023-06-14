Кувейт приобрел турецкие беспилотники Bayraktar TB2 на сумму $367 млн, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. Сделка «повысит обороноспособность кувейтской армии», уточнили в Минобороны арабской страны.

Ведомство уточняет: по контракту турецкий производитель дронов будет проводить необходимое техобслуживание беспилотников, а также «подготовит специальные объекты для этих дронов, включая системы вооружения, оборудование для радиоэлектронной борьбы и мобильные наземные станции управления, соответствующие стандартам НАТО».

В Минобороны Кувейта подчеркнули: демонстрационные полеты беспилотников в стране в июле 2019 года привлекли большое внимание общественности. Там отметили, что дроны летали без остановок в течение 27 часов и 3 минут «в сложных климатических условиях, что можно расценивать как рекорд».

Как ранее писал TRT на русском, в январе Baykar сообщил о контракте с Кувейтом на поставку беспилотников. Фирма не уточнила, сколько дронов будет доставлено в арабскую страну и когда.

Кувейт стал 28 страной, подписавшей контракт на закупку беспилотников Bayraktar TB2. Среди покупателей турецких дронов также Албания, Азербайджан, Польша, Кыргызстан и многие другие государства.

В прошлом году Турция и ОАЭ заключили сделку о продаже 120 дронов Bayraktar TB2 на сумму $2 млрд.

Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали, Кыргызстан, Пакистан. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Казахстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюс турецких аппаратов — сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество». Кроме того, характеристики БПЛА постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.