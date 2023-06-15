Великобритания до сих пор не передала украинским беженцам средства от продажи футбольного клуба «‎Челси»‎. Тот ранее принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. По условиям сделки, британские власти должны были продать клуб и передать всю сумму — более $2,9 млрд — украинцам. Однако этому мешают разногласия с ЕС, пишет газета Telegraph.

Лондон планировал передать вырученные средства в фонд помощи украинским беженцам. Однако в Брюсселе выступили против этого шага и попросили Великобританию направить сумму властям Украины.

«Мы хотим, чтобы Украина получила эти деньги как можно скорее, учитывая недавнее разрушение плотины Каховской ГЭС. Но мы должны гарантировать соблюдение нашего санкционного режима», — заявил источник Telegraph в британском правительстве.

Представитель кабмина Великобритании заявил изданию, что средства от продажи клуба заморожены на счете в банке. Независимые эксперты занимаются созданием фонда для управления и распределения денег на гуманитарные цели в Украине, уточнил собеседник газеты.

Бизнесмен Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. В марте 2022-го Великобритания внесла миллиардера в санкционный список. В мае прошлого года Английская премьер-лига одобрила продажу клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Общая сумма сделки — £ 4,25 млрд ($5,4 млрд). Половина этой суммы — £ 2,5 млрд – это плата за клуб: деньги переведены на правительственный счет и заморожены до тех пор, пока не будут переведены на благотворительность. По условиям соглашения, Абрамович не получил ни фунта от сделки.

Другие £1,75 млрд — это гарантированная сумма инвестиций в «‎Челси»‎ и стадион команды на следующие 10 лет.