Подавляющее большинство записей, более 98%, в секретном списке наблюдения ФБР — мусульманские имена. Об этом говорится в отчете мусульманской правозащитной группы CAIR. Его данные приводит TRT World.

Отчет называется «Двадцать лет слишком много. Призыв удалить секретный список наблюдения ФБР». Правозащитники узнали, что спецслужба использует базы данных для проверки на терроризм. Этот список дискриминирует мусульман, считают в CAIR.

Лица, включенные в этот документ, сталкиваются с рядом проблем: им ограничивают поездки, у них возникают иммиграционные проблемы, к ним повышенное внимание со стороны полиции и ФБР. К тому же людям, попавшим в список, труднее получать разрешения на работу, им ограничивают доступ в правительственные здания.

Группа получила версию секретного списка ФБР за 2019 год от швейцарского хакера, который обнаружил его в Интернете после случайной публикации региональным авиаперевозчиком. CAIR провел всесторонний анализ более 1,5 млн записей.

«Более 350 тыс. записей включают различные транслитерации имени Мохаммед, Али или Махмуд, а 50 наиболее часто встречающихся имен — мусульманские», — говорится в отчете.

«По нашим оценкам, из просмотренных нами списков наблюдения более 1,47 млн записей касаются мусульман — более 98% от общего числа», — уточняют авторы доклада.

Мусульманская группа призвала президента Джо Байдена принять меры для того, чтобы устранить список ФБР.

В отчете отмечается: в течение последних 20 лет секретный список приносит трудности и сеет страх в мусульманском сообществе.

«Но следующим миллионом целей ФБР будут не мусульмане. Когда рассеется туман войны с террором, секретный список ФБР однажды найдет новую цель. Следующими целями будут наши соотечественники-американцы, и этот отчет задуман как предупреждение»‎, — уточняет CAIR.

TRT World напоминает: мэр американского города Проспект-парк Мохамед Хайрулла был приглашен на празднование Ид аль-Фитр в Белом доме. Однако непосредственно перед праздником секретная служба отозвала приглашение. По данным CAIR, это связано с тем, что он был указан в списке наблюдения ФБР.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

Постпред Турции при организации Гюльнур Айбет уточнила: термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары.

Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.