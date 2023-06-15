Дания может приобрести партию подводных лодок для укрепления своего военно-морского потенциала и сдерживания России в регионе Балтийского моря. Об этом заявил глава комитета датского парламента по внешним делам Майкл Ааструп Йенсен. Его слова приводит американский портал Breaking Defense.

«‎Дания очень стратегически [выгодно расположена], а это означает, что все корабли военно-морского флота России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда. Поэтому нам необходимо усилить нашу оборону. Это для нас совершенно новый вызов»‎, — отметил датский парламентарий.

По словам депутата, в Копенгагене «‎активно обсуждают»‎ вопрос закупки подлодок. Однако политик не стал уточнять, у каких стран Дания может закупить субмарины.

Скандинавская нация избавилась от своего подводного флота в 2004 году. Сейчас в парламенте страны разгорелась дискуссия: приобретать ли субмарины снова или полагаться на «тесное сотрудничество» с «союзниками» для обеспечения таких возможностей, уточнил Йенсен.

В 2022 году Копенгаген пообещал инвестировать 40 млрд ($5,8 млрд) в новые военно-морские корабли, которые будут построены «в ближайшие годы». Средства, в частности, могут потратить на замену четырех фрегатов класса «‎‎Фетида», введенных в эксплуатацию в начале 1990-х годов. Дания также пообещала развивать внутреннее производство.

Как отмечает Breaking Defense, королевский флот Дании планирует объявить о замене океанских патрульных кораблей. Это часть программы замены фрегатов класса Thetis. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Как война в Украине изменила оборонную стратегию Дании?

Йенсен подчеркнул: война России и Украине внесла коррективы в оборонную политику Дании. В июне 2022 года страна провела референдум, после которого Дания стала частью оборонного сотрудничества ЕС.

«До вторжения [России в Украину] мы тратили примерно 1,35% нашего ВВП на оборону, но в этом году траты достигнут 2%», — заверил Йенсен.

Копенгаген также вошел в европейскую коалицию стран, согласившихся поставить Украине танки Leopard. Дания передала Киеву 19 артиллерийских систем Caesar. В мае страна поддержала планы по поставке Украине истребителей F-16.

Как ранее писал TRT на русском, в начале июня бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: группа стран альянса может разместить войска в Украине. По его словам, это произойдет, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на июльском саммите в Вильнюсе.

Расмуссен уточнил: крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.