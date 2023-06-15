Эрдоган: мы хотим стать одной из 10 крупнейших экономик мира

Турции нужна новая свободная и всеобъемлющая Конституция, которая будет принята всеми слоями общества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, действующий Основной закон – это продукт военных переворотов, которые остались в прошлом. #trtнарусском #экономика #эрдоган #конституция #турция #президент #обращение #турки #реформы #будущее #туран #трт #новости