ПОЛИТИКА
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Эрдоган: мы хотим стать одной из 10 крупнейших экономик мира
Турции нужна новая свободная и всеобъемлющая Конституция, которая будет принята всеми слоями общества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, действующий Основной закон – это продукт военных переворотов, которые остались в прошлом. #trtнарусском #экономика #эрдоган #конституция #турция #президент #обращение #турки #реформы #будущее #туран #трт #новости
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15 июня 2023 г.
Истории
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