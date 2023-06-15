ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Кадры спасения людей из-под завалов после ракетного удара в Краматорске
В Краматорске полицейские спасли женщину, которая оказалась под завалами после ракетного удара по жилому дому. Операция длилась несколько часов. Также экипажу патрульных удалось достать из-под обломков живым мужчину. Сообщается, что два человека погибли. По информации украинской стороны, российские войска обстреляли Краматорск около 5 часов утра 14 июня. Разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов. #trtнарусском #украина #крамоторск #ракета #обстрелы #пострадавшие #подзавалами #ракеты #спасение #трт #новости
trtrussian / Others
15 июня 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us