Кадры спасения людей из-под завалов после ракетного удара в Краматорске

В Краматорске полицейские спасли женщину, которая оказалась под завалами после ракетного удара по жилому дому. Операция длилась несколько часов. Также экипажу патрульных удалось достать из-под обломков живым мужчину. Сообщается, что два человека погибли. По информации украинской стороны, российские войска обстреляли Краматорск около 5 часов утра 14 июня. Разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов. #trtнарусском #украина #крамоторск #ракета #обстрелы #пострадавшие #подзавалами #ракеты #спасение #трт #новости