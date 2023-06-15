15 июня 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Оборонпром Турции успешно испытал комплект точного наведения на платформе AKINCI
Управление оборонной промышленности Турции вместе с компанией Baykar Makina впервые провели испытания комплекта HGK-82 на платформе БПЛА Bayraktar AKINCI. HGK-82 — это комплект высокоточного наведения (HGK) для авиабомб MK-82, созданный Институтом исследований и разработок оборонной промышленности TÜBİTAK. #trtнарусском #Bayraktar #турция #HGK82 #AKINCI #испытания #технологии #военные #бпла #дроны #акынджи #akinci #shorts #трт #новости
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