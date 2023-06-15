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В Мекку прибывают паломники на Хадж
Мусульмане со всего мира прибывают в Мекку, чтобы совершить Хадж. В этом году власти Саудовской Аравии планируют принять больше 2 миллионов паломников — впервые за несколько лет ограничений из-за пандемии. Основные обряды Хаджа верующие совершат с 25 по 30 июня. Паломничество к Каабе в Мекке является одним из пяти столпов ислама. Мусульмане обязаны совершить его хотя бы раз в жизни, если позволяет материальное положение. #trtнарусском #мекка #хадж #паломники #саудия #трт #новости
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15 июня 2023 г.
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