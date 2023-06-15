НАТО планирует увеличить число военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности — с текущих 40 тыс. до 300 тыс. Решение об этом может быть принято во время саммита Альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом 14 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тыс. военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», — заявил Столтенберг.

Генсек выступал с аналогичным предложением увеличить силы быстрого реагирования перед очередным саммитом Альянса в Мадриде в июне 2022 года.

«Россия отказалась от партнерства и диалога, который НАТО пытался наладить с ней на протяжении многих лет, — заявил тогда Столтенберг. — Они выбрали конфронтацию вместо диалога. Мы сожалеем об этом, но, конечно, тогда мы должны реагировать на эту реальность».

Как отметил генсек, новая модель вооруженных сил призвана заменить Силы реагирования НАТО (NRF) и «предоставить более крупный пул сил высокой готовности в областях, на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве, которые будут предварительно назначены для конкретных планов защиты союзников».

В мае текущего года Столтенберг заявил: блок намерен изменить стратегию, чтобы «сдерживать и защищать союзников по НАТО от любой агрессии». Политик также заявил, что блок намерен проводить больше учений союзников, привести еще больше военнослужащих в боевую готовность, а также укрепить структуры командования и контроля в Альянсе.

Отправит ли Альянс военных в Украину?

Как ранее писал TRT на русском, в начале июня бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: группа стран Альянса может разместить войска в Украине. По его словам, это произойдет, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на июльском саммите в Вильнюсе.

Расмуссен уточнил: крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.

Однако 14 июня начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан заявил, что НАТО не планирует вводить свои войска на территорию Украины.

«Направлять сухопутные войска в Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз», — подчеркнул Блежан.

Россия и НАТО меняют стратегии

В марте газета Politico сообщила, что увеличение численности военных НАТО будет означать появление двух эшелонов. В первом будет 100 тыс. военнослужащих, готовых к отправке в течение десяти дней. Второй — это подкрепление, они должны будут быть готовы к переброске в течение 10–30 дней.

Газета El País в мае писала со ссылкой на источники в НАТО, что Альянс завершает разработку общей стратегии противодействия угрозе со стороны РФ и терроризму. По данным издания, НАТО изменит стратегию развертыванию сил в различных регионах мира в ответ на угрозу со стороны России. Москва также корректирует свои планы по развитию армии из-за присоединения к НАТО Финляндии и аналогичного намерения Швеции, заявил в январе глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее TRT на русском сообщал, что в Германии с 12 по 23 июня проходят крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО Air Defender 23.

Эта демонстрация силы призвана произвести впечатление на союзников и потенциальных противников, таких как Россия, отмечает агентство AP. В учениях принимают участие 10 тыс. человек из 25 стран, а также 250 боевых самолетов. Одни только США направили 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и около 100 самолетов для участия в учебных маневрах. По сценарию, страны Альянса будут реагировать на смоделированное нападение на одного из членов НАТО.