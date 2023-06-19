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Эксперт: Украина может потерять до 70% агропродукции
Украина может потерять до 70% своего урожая из-за подрыва Каховской ГЭС, рассказал в эксклюзивном интервью TRT на русском председатель «Всеукраинского аграрного совета» Андрей Дикун. В первую очередь, по словам эксперта, пострадают овощные и плодовые культуры, которым необходим полив. Еще одна проблема для аграриев — заминированные поля. #trtнарусском #украина #агроном #сельскоехозяйство #агропродукция #агрокатастрофа #аграрии #каховка #урожай #эксперт #трт #новости
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19 июня 2023 г.
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