Эксперт: Украина может потерять до 70% агропродукции

Украина может потерять до 70% своего урожая из-за подрыва Каховской ГЭС, рассказал в эксклюзивном интервью TRT на русском председатель «Всеукраинского аграрного совета» Андрей Дикун. В первую очередь, по словам эксперта, пострадают овощные и плодовые культуры, которым необходим полив. Еще одна проблема для аграриев — заминированные поля. #trtнарусском #украина #агроном #сельскоехозяйство #агропродукция #агрокатастрофа #аграрии #каховка #урожай #эксперт #трт #новости