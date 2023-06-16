Москва пригрозила десяткам своих партнеров: если они проголосуют «‎за»‎ включение России в санкционный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), то это негативно скажется на торговых отношениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Организация собирается обсудить внесение РФ в черный список 19-23 июня.

Bloomberg уточняет: Россия предупредила как минимум 12 государств, что включение Москвы в черный список отразится на их взаимоотношениях с Москвой. В частности, пострадают инвестиции и сотрудничество в сфере обороны и энергетики. Среди партнеров, к которым обратилась РФ: Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ, Турция, Мексика и др.

«Кремль предупреждает страны, что включение России в черный список FATF затруднит и удорожит их дальнейшее ведение бизнеса с Россией», — заявили собеседники Bloomberg.

Издание приводит расчеты, представленные для официальных лиц Турции и ОАЭ. В них представители РФ отмечают: в случае внесения Москвы в черный список FATF, потери в торговле и инвестициях составят почти 1% от их ВВП.

Каковы шансы, что FATF включит Россию в черный список?

FATF — межправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, создана в 1989 году. В ее состав, по данным за 2023 год, входит 37 стран. РФ стала членом FATF в 2003 году, однако в конце февраля 2023 года организация приостановила участие Москвы в организации. Пока FATF публично не сообщала о планах включить Россию в серый или черный санкционные списки. Как пишет Bloomberg, на этом настаивает Украина.

Если организация внесет РФ в черный или серый список, банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей по всему миру будут обязаны ввести усиленный контроль за российскими финансовыми операциями, пишет издание. Таким образом, Россия окажется в одном списке с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.

Украина потребовала исключить России из FATF с начала полномасштабной войны в феврале прошлого года. Летом 2022 года организация лишила Россию руководящих и консультативных функций, ее участие в проектах было приостановлено, но Москва все же осталась членом FATF — до февраля 2023 года, когда ее членство было приостановлено.

Росфинмониторинг после февральского постановления FATF заявил: решение о приостановлении членства РФ в организации безосновательно и выходит за рамки мандата данной организации.

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая Россия пригрозила правительству Индии, что аннулирует совместные контракты в сфере обороны и энергетики, если Нью-Дели присоединится к ограничениям со стороны FATF.

Источники Bloomberg отмечают: под угрозой могут оказаться следующие российско-индийские проекты:

● сотрудничество «Роснефти» и Nayara Energy Limited

● поставки российского вооружения и техники в Индию, техническое сотрудничество в сфере обороны

● совместные проекты в авиационной отрасли, представленные в феврале на выставке Aero India 2023

● сотрудничество по строительству АЭС «‎Куданкулам‎» в Индии

● соглашение между ОАО «РЖД Логистика» и Индийской контейнерной корпорацией об услугах по перевозке грузов в рамках развития международного транспортного коридора «Север–Юг», который пройдет из РФ через Азербайджан и Иран в Индию.