Вооруженные силы (ВС) России в два раза увеличили количество боевых дельфинов для защиты базы ВМФ в Севастопольской бухте. Об этом сообщает издание морского флота Великобритании Nawal News со ссылкой на собственные данные.

«Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, защищающих Севастопольскую военно-морскую базу в Крыму», — говорится на сайте.

Авторы портала пришли к такому выводу, поскольку количество загонов для дельфинов в Черном море увеличилось с трех–четырех до шести–семи. Также косвенным аргументом в пользу того, что РФ увеличила число боевых дельфинов стал тот факт, что морских млекопитающих стали чаще замечать в черноморских водах на относительно большой территории.

В октябре 2022 года старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что РФ может задействовать дельфинов для защиты Севастопольской бухты от подводных диверсантов.

Россия усиливает защиту Крыма

Как ранее писал TRT на русском, в апреле Москва начала усиливать оборону Севастополя. В порту установили шесть эшелонов физической защиты, гавань находится под наблюдением катеров, вертолетов и боевых дельфинов.

Naval News уточняет: после атаки морских надводных беспилотников Украины 24 апреля РФ «‎начала прилагать значительные усилия для защиты гавани от подобных атак. Сейчас вход в Севастопольскую бухту защищен не менее чем 6 слоями физических барьеров. Это в дополнение к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам и пушечным установкам‎»‎.

Севастополь — главная военно-морская база ВМФ России в аннексированном Крыму. Хотя были предприняты попытки рассредоточить ключевые активы по другим базам, таким как Феодосия, основные военные корабли остаются там. Поэтому Севастополь является ключевой целью для Украины, особенно «‎‎в условиях любого запланированного контрнаступления», пишет Naval News.

В конце мая у берегов Швеции была замечена белуха, которую местные СМИ окрестили «российским шпионом‎»‎. Несколько лет кит провел у берегов Норвегии, где стал причиной многочисленных сплетен и домыслов о связях с разведкой, сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает: кита назвали Хвалдимиром (hval — «кит» по-норвежски). В мае его заметили в Хуннебостранде, у юго-западного побережья Швеции.