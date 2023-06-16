В Турции испытали новую крылатую ракету Kemankeş mini

В Турции прошли первые боевые испытания легкой крылатой ракеты отечественной разработки Bayraktar Kemankeş mini. Она на высокой скорости преодолела 33 км и успешно поразила цель. Такими боеприпасами турецкие военные планируют вооружать БПЛА Bayraktar ТВ2 и ТВ3 и Akıncı. Крылатая мини-ракета получила свое название в честь лучников, которых в Османской империи называли «кеманкеш». #trtнарусском #турция #ракеты #боевыеиспытания #крылатаяракета #миниракета #байкар #байрактар #кеманкеш #shorts #трт #новости