В Эквадоре птица пробила лобовое стекло самолета

Пилот эквадорской эскадрильи Ариэль Вальенте с невозмутимым видом продолжил тренировочный полет после того, как лобовое стекло пробила птица. Видео, которое он записал из кабины, стало вирусным в соцсетях. Предположительно с самолетом столкнулся андский кондор. Этот вид грифов считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. #trtнарусском #эквадор #самолет #пилот #полет #птица #трт #новости