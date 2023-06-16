ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Эквадоре птица пробила лобовое стекло самолета
Пилот эквадорской эскадрильи Ариэль Вальенте с невозмутимым видом продолжил тренировочный полет после того, как лобовое стекло пробила птица. Видео, которое он записал из кабины, стало вирусным в соцсетях. Предположительно с самолетом столкнулся андский кондор. Этот вид грифов считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. #trtнарусском #эквадор #самолет #пилот #полет #птица #трт #новости
trtrussian / Others
16 июня 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us