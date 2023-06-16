Большинство хакеров в мире используют китайский и русский языки, заявил глава российской «‎‎Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Больше всего «зловредов» профессиональных и непрофессиональных говорят на китайском языке. На втором месте стоит русский язык, и дальше, мне сложно сказать, наверное, испанский, португальский‎»‎, — заявил Касперский во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Предприниматель уточнил: большинство испано- и португалоговорящих хакеров — это представители Латинской Америки.

«‎‎Мы знаем по случаям ареста, расследованиям, что большинство идет из Латинской Америки, не из Испании», — подчеркнул эксперт. На четвертом и пятом месте, по его словам, идут турецкий и «‎ломаный английский язык»‎ — его еще называют Broken English.

Касперский отметил: в последнем случае языковую принадлежность злоумышленников определить труднее: на ломаном английском может говорить кто угодно и откуда угодно.

Кибератаки на россиян «были, есть и будут‎»‎

Касперский также заявил, что «довольно массивные» кибератаки на Россию продолжатся.

«‎‎Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое», — пояснил Касперский.

По его оценке, кибератаки на россиян становятся все более сложными и профессиональными, однако специалисты стараются им противостоять. Картина в России в этой сфере «плюс-минус такая же», как и в других «более-менее развитых странах», резюмировал Касперский.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В форуме принимают участие представители крупнейших компаний России, а также президент Владимир Путин, главы МИД нескольких государств, включая министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как ранее писал TRT на русском, Министерство цифрового развития России в июле 2022 года хочет легализовать «белых хакеров», чтобы они могли тестировать российские сайты на наличие уязвимостей.

Однако в марте 2023 года «‎Ведомости»‎ сообщили, что легализация «белых хакеров» в России поставлена на паузу. Обсуждение соответствующего законопроекта «зависло» из-за претензий ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).