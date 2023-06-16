Украина не могла откладывать контрнаступление, поскольку ей надо продемонстрировать западным союзникам успехи на поле боя до наступления зимы. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники издания отметили: официальные лица в Киеве понимали, что контрнаступление повлечет «‎‎большие человеческие жертвы и потери техники». Однако они также отдавали отчет в том, что откладывать наступление дальше нельзя. Это связано с тем, что Киев должен продемонстрировать крупные успехи на поле боя до начала зимы, пояснили источники WP. Украина, по их словам, должна представить «‎‎западным покровителям доказательства», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны сражаться.

Газета уточняет: союзники Киева обсудят будущую военную и финансовую поддержку Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

В начале июня газета Politico сообщила: представители США предупредили Киев, что ВСУ необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя. Иначе Вашингтон может сократить объемы поддержки Украины. От того, как будет проходить контрнаступление, зависит репутация президента Джо Байдена, отмечает издание.

Как продвигается контрнаступление Украины?

В Минобороны РФ ранее заявили, что Украина с 4 июня предпринимают попытки наступления на южнодонецком направлении. Министерство называет эти действия «‎безуспешными», отмечая большие ‎потери ВСУ в людях и технике. Глава ведомства Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки «‎‎давно обещанного наступления» Украины.

Между тем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 15 июня заявила: Украина с начала наступления вернула себе некоторые небольшие населенные пункты и села. «Продвигаться очень сложно, но прогресс есть», — подчеркнула она.

По ее словам, украинские силы, направляющиеся на юг в направлении Бердянска и Мариуполя — двух ключевых прибрежных городов, перешедших под контроль России весной прошлого года, — продвинулись примерно на 1 км.

Газета New York Times пишет: официальные лица в Киеве и Вашингтоне признают, что контрнаступление Украины против российской обороны идет «‎изнурительно и с большими потерями»‎. Но, настаивают они, операция идет по плану, пока любое суждение об успехе контрнаступления преждевременно.

Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон 9 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Однако большую часть вооружений Киев получит лишь спустя несколько месяцев или даже лет. Поставки могут занять столько времени, поскольку вооружения еще предстоит произвести по контрактам с оборонными компаниями, уточняет агентство Bloomberg.

Пентагон, говоря о новом пакете вооружений, уточнил: на эти средства будут закуплены пусковые установки и ракеты Hawk, два типа усовершенствованных зенитных ракет Patriot, разведывательные беспилотники Puma и артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм. Большая часть пакета на $2,1 млрд уйдет на закупку новых зенитных ракет для системы Patriot, отмечает издание.