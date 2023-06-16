Модульная бронебашня, разработанная турецкой оборонной компанией Roketsan, поступила на вооружение армии Турции, пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление компании в Twitter.

Фирма приводит снимки модульной бронированной башни отечественной разработки. «Модульная бронебашня имеет высокий уровень защиты и стойкости к множественным ударам. Она уже передана турецкой армии, чтобы укрепить ее», — говорится в заявлении компании. В Roketsan выразили уверенность в дальнейшем укреплении мощи ВС Турции.

Как отмечает портал Defense Blog, разработка Roketsan — это сварная башня со 105-мм пушкой и системой автоматического заряжания. Орудийный комплекс был интегрирован в шасси танка М60А3, но также может быть установлен на основные боевые танки серии Leopard или Т-72.

Это универсальное решение позволяет модернизировать боевые машины до нового уровня, необходимого на современном поле боя. Новая 13-тонная башня отличается простотой изготовления и значительно более высоким уровнем защиты, чем существующая 14,5-тонная башня М60А3, уточняют авторы портала.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле Roketsan разработала сверхзвуковую ракету UAV-230. Это баллистическая сверхзвуковая ракета, которая может быть интегрирована с летающими, наземными и морскими платформами.

В частности, в воздухе новая разработка Roketsan совместима с беспилотными боевыми летательными аппаратами (БПЛА), включая турецкие Aksungur, Akinci и Kızılelma. На суше UAV-230 может быть интегрирована с вооруженными наземными и беспилотными наземными транспортными средствами ВС Турции. Также ее могут установить на морские платформы, включая корабли класса MILGEM и беспилотные боевые надводные машины. В конце марта беспилотник Akinci провел первые воздушные испытания UAV-230. Ракета успешно поразила цель с расстояния 140 км.