TRT World Forum представил предстоящий второй выпуск NEXT — эксклюзивного молодежного мероприятия, направленного на решение неотложных глобальных проблем и содействие обмену идеями. В мероприятии, запланированном на 20 июня, примут участие молодые журналисты, ученые, члены НПО и влиятельные предприниматели, которые внесли заметный вклад в свою область. Он пройдет в стамбульском Центре исполнительских искусств Zorlu (Zorlu PSM).

В этом году будут рассмотрены новые темы для поиска ответов на самые актуальные вопросы современности: медиа, технологии, планета, бизнес, спорт, образование, путешествия, коллективные действия и доступность.

В рамках мероприятия на панельных дискуссиях и основных докладах будут рассмотрены актуальные социальные, культурные и технологические вопросы, которые существенно повлияют на будущее. NEXT стремится стать динамичной платформой для молодых лидеров, журналистов, ученых, членов организаций гражданского общества и предпринимателей, чтобы сформулировать свое видение будущего и предложить вдохновляющие решения для более инклюзивного мира. В прошлом году мероприятие успешно собрало более 1000 молодых людей из Турции и других стран.

Они участвовали в оживленных дискуссиях на различные темы, включая космический туризм, устойчивые бизнес-модели, иммерсивные семинары по NFT и передовые технологии.

В дополнение к интригующим панельным дискуссиям, на мероприятии будут представлены возможности искусственного интеллекта и виртуальной реальности, предоставится возможность для общения со специальными гостями, будет организован специальный уголок в социальных сетях, а также предусмотрены площадки для семинаров, где участники смогут активно участвовать и учиться.

В прошлом году мероприятие успешно собрало более 1000 молодых людей как из Турции, так и из-за рубежа. Они участвовали в оживленных дискуссиях по широкому кругу тем, включая космический туризм, устойчивые бизнес-модели, иммерсивные семинары по NFT и передовые технологии.

На форуме выступят многие спикеры из Турции и других стран, в том числе турецкий шеф-повар и интернет-знаменитость Бурак Оздемир, также известный как CZN Burak. Его панельная дискуссия под названием «Значимое взаимодействие: совместное уменьшение последствий стихийных бедствий» будет посвящена недавним разрушительным землетрясениям в Турции, в результате которых погибло более 45 000 человек.

Команда Оздемира доставила грузы в различные пострадавшие регионы страны, в том числе Хатай — один из наиболее сильно пострадавших от землетрясения районов.

Асма Эльбадави, родившаяся в Судане и выросшая в Великобритании баскетболистка и тренер, также примет участие в мероприятии.

Эльбадави, которая также является поэтессой разговорного жанра, сталкивалась со стереотипами и бросала им вызов на протяжении всей своей карьеры, в частности, внесла свой вклад в кампанию, которая успешно отменила запрет на ношение хиджабов в профессиональном баскетболе в 2014 году. На мероприятии также состоится долгожданная эксклюзивная беседа с бывшей звездой футбола Фредериком Умаром Кануте.

На прошлогоднем первом мероприятии NEXT было представлено 11 панелей, 7 семинаров, выступило 26 основных докладчиков и собралось более 1000 участников. Из более чем 2000 поданных заявок около 1400 поступило из Турции, а остальные — от иностранных участников.

В мероприятии приняла участие разнообразная группа гостей, представляющих различные страны, включая США, Канаду, Великобританию, Италию, Нидерланды, Судан, Чили, Пакистан, Индию, Иорданию, Намибию, Танзанию и Нигерию.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по адресу https://next.trtworldforum.com/.