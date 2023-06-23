Как на озере Туз охраняют популяцию розовых фламинго

Сотрудники природоохранного ведомства Турции инспектируют озеро Туз (Солёное) — место гнездования розовых фламинго. Птицы прилетают сюда весной и остаются на берегу озера до конца октября. За это время на свет появляются тысячи птенцов. Инспекторы следят за тем, чтобы в озеро бесперебойно поступала свежая вода, которая необходима для выведения потомства. #trtнарусском #озеротуз #турция #розовыефламинго #фламинго #озеро #туз #птицы #гнезда #трт #новости #turkiyequakes