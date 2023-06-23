ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как на озере Туз охраняют популяцию розовых фламинго
Сотрудники природоохранного ведомства Турции инспектируют озеро Туз (Солёное) — место гнездования розовых фламинго. Птицы прилетают сюда весной и остаются на берегу озера до конца октября. За это время на свет появляются тысячи птенцов. Инспекторы следят за тем, чтобы в озеро бесперебойно поступала свежая вода, которая необходима для выведения потомства. #trtнарусском #озеротуз #турция #розовыефламинго #фламинго #озеро #туз #птицы #гнезда #трт #новости #turkiyequakes
trtrussian / Others
23 июня 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us