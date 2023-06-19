Из подтопленных районов Владикавказа спасатели эвакуируют местное население

Спасатели МЧС России эвакуировали из Владикавказа жителей подтопленных районов. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне непогоды в виде дождей, а также ливней с грозами, градом и шквалистым ветром со скоростью 20-25 м/с. Кроме того, там добавили, что в ликвидации задействованы 12 единиц техники и 46 спасателей. #trtнарусском #россия #владикавказ #наводнение #потоп #трт #новости