ПОЛИТИКА
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Из подтопленных районов Владикавказа спасатели эвакуируют местное население
Спасатели МЧС России эвакуировали из Владикавказа жителей подтопленных районов. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне непогоды в виде дождей, а также ливней с грозами, градом и шквалистым ветром со скоростью 20-25 м/с. Кроме того, там добавили, что в ликвидации задействованы 12 единиц техники и 46 спасателей. #trtнарусском #россия #владикавказ #наводнение #потоп #трт #новости
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19 июня 2023 г.
Истории
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