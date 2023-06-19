ПОЛИТИКА
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В Бухаре прошел традиционный фестиваль «Шелк и Специи»
Бухара — древний узбекский город, через который пролегал Великий шелковый путь. Уже 20-й год подряд там проходит традиционный фестиваль культуры, ремесел и кухни «Шелк и Специи». В мероприятии приняли участие более 200 ремесленников из разных регионов, несколько десятков фольклорных и танцевальных коллективов. #trtнарусском #узбекистан #бухара #фестиваль #специи #шелк #шелкиспеции #трт #новости
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19 июня 2023 г.
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