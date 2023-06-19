Как преображается Девичья башня в Стамбуле каждый вечер?

Девичья башня в Стамбуле стала центром уникального светомузыкального шоу. Оно посвящено легендам о любви двух башен – Девичьей и Галатской, которая воспета во многих стихах и рассказах. Увидеть шоу под названием «Между Девичьей и Галатской башнями» можно каждый вечер. #trtнарусском #девичьябашня #стамбул #светомузыкальноешоу #shorts #световоешоу #босфор #шоу #турция #трт #новости