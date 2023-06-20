Власти Польши заявили о завершении строительства так называемого «электронного барьера» на границе с Беларусью. По сути, это пятиметровый забор с колючей проволокой, но главное – с системой из 3000 камер, среди которых тепловизионные, 400 километров кабелей обнаружения и 11 телетехнических контейнеров.

Это стало ответом на события, которые развивались еще с 2021 года. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко, реагируя на отказ стран Евросоюза признавать его легитимным победителем выборов, прекратил сотрудничество с Польшей и Литвой по борьбе с нелегальной миграцией.

«В свое время мы заключили с вами договор о реадмиссии, – говорил Лукашенко в интервью BBC. — Это была большая работа, потому что реадмиссии в одну сторону быть не может. Нам надо было договориться и с Россией. России надо было договориться с вами. В общем, проделали большую работу. То есть если беженцы у вас прошли через Беларусь, вы нам их возвращали. Но вы должны были построить у нас, или профинансировать строительство пунктов для этих беженцев. Пошла работа. Вы в конце прошлого года, и особенно в этом году, вводя санкции против Беларуси, ушли от договора о реадмиссии, вы перестали строить эти пункты пропуска для беженцев. И тогда я сказал: «Ребята, санкции плюс ваш отказ от работы с беженцами и мигрантами. До свидания». Почему я должен их задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, в Германию? Извините меня, создавать тут некий отстойник или лагеря для этих беженцев? Вот в чем был смысл. Поэтому я и сказал: я не буду их задерживать на границе, держать их на границе».

Можно сказать, что белорусские власти стали не только не препятствовать, но де-факто и способствовать нелегальным мигрантам. Полностью прекратив авиасообщение с европейскими странами, Минск запустил рейсы в города Ирака, облегчив при этом выдачу туристических виз. В результате в лесу неподалеку от пограничного пункта «Брузги-Кузницы» вырос палаточный лагерь, где жили несколько тысяч человек. Они периодически штурмовали польскую границу, получая ранения. А вот вернуться назад в Беларусь им, по данным СМИ не разрешали уже белорусские пограничники.

Белорусский лидер предполагал, что такая мера рано или поздно заставит европейских лидеров выйти с ним на контакт, а значит косвенно признать легитимность. Однако, его расчет не удался. В Минск позвонила лишь Ангела Меркель, которая на тот момент готовилась к отставке с поста канцлера Германии, но даже она беседовала с Александром Лукашенко лишь в личном качестве, а не как с президентом Беларуси.

После того, как европейские дипломаты убедили правительство Ирака отменить полеты в Минск, кризис поутих, но полностью не разрешился. Небольшие группы людей, стремящихся попасть в Евросоюз, по-прежнему приезжают сюда, причем из более экзотических мест, чем раньше: Куба, страны Африки южнее Сахары, Пакистан. Наличие проблемы признают и в западных, и в белорусских, и в российских СМИ. Уже не раз имели место инциденты с участием мигрантов — как утверждают польские пограничники, их патрули постоянно забрасывают камнями.

В конце прошлой недели произошло более серьезное нападение на польских пограничников — правда, деталей произошедшего известно мало. Как сообщило польское издание RMF24 со ссылкой на полковника пограничной службы Польши Аркадиуша Тывонюка, автомобиль с двумя офицерами обстреляли из неизвестного пневматического оружия — оба боковых стекла были пробиты насквозь.

Параллельно в Варшаве идет дискуссия о распределении нелегальных мигрантов по территории Евросоюза и роли Польше в этом процессе. Правящая партия «Право и справедливость» настаивает на том, что этой роли не должно быть в принципе, а попытки Евросоюза навязать ее и даже штрафовать за отказ участвовать называет «диктатом».

На днях Сейм Польши даже поддержал резолюцию, направленную против механизма распределения мигрантов, предложенного Брюсселем. Более того — лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский даже предложил провести по этому поводу референдум.

Стоит отметить, что уже в следующем году Беларусь вновь ждут президентские выборы, которые, как признает сам Александр Лукашенко, точно не пройдут просто. В первую очередь — из-за влияния из-за рубежа, осуществляемого как западными правительствами, так и политэмигрантами. «Мы справимся с этим, но расслабляться не надо, потому что эти мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен наиболее активных человек готовятся», — сказал Лукашенко в марте.

Он выразил уверенность, что оппозиционеры даже готовят теракты, чтобы «заработать деньги, показать своим спонсорам, что они умеют не просто в телеграм-каналах поститься». 18 июня Лукашенко вновь вернулся к теме выборов 2024 года, уточнив, что готов пригласить наблюдателей, но лишь тех, кого сочтет нужным.

Особых сомнений в своей очередной победе у Лукашенко, кажется, нет — 80% белорусов, по его словам, уже сейчас поддерживают курс власти, а «за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся». Все это позволяет с высокой долей вероятностью предположить, что ждать даже минимального улучшения белорусско-польских отношений в ближайшее время не стоит.