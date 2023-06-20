Франция оспаривает возглавляемый Германией план по созданию европейской противовоздушной обороны — European Sky Shield (ESS). Это стало еще одним признаком растущей напряженности между Берлином и Парижем, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Разногласия по поводу того, как Европа должна противодействовать России, стали фоном для авиасалона во французском Ле-Бурже. Параллельно с ним в Париже проходит конференция о стратегии противовоздушной обороны. Это мероприятие собеседники FT описывают как форум для дебатов между министрами обороны ЕС, военными чиновниками США и НАТО.

Что не нравится Франции?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц представил ESS в октябре прошлого года. Это инициатива о создании единой европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Проект предполагает совместные закупки оборудования. К инициативе Берлина присоединились уже 17 стран континента, включая Великобританию, страны Балтии, Швецию и Финляндию. Но ключевые страны региона — Франция, Италия и Польша — остались в стороне, уточняет газета.

Главная причина недовольства — эти страны не могут пожертвовать интересами национальной промышленности. Париж, в частности, был застигнут врасплох заявлением ESS и отложил франко-германский саммит отчасти из-за своего раздражения, отмечает FT.

Макрон критиковал ESS за то, что проект слишком сильно полагается на системы вооружений, произведенные за пределами Европы. При этом, по его словам, система недостаточно оговаривает, как лучше всего сдерживать Россию, в том числе за счет потенциального приобретения ракетных ударов большой дальности, отмечает издание.

Противовоздушная оборона «‎должна основываться на балансе наступательных и оборонительных действий», — заявил Макрон. — «Когда я вижу определенные страны, которые увеличивают свои расходы на оборону, чтобы массово покупать неевропейские системы, я просто говорю им: «‎Вы готовите проблемы завтрашнего дня!»

В Париже, по данным FT, больным вопросом стало исключение из ESS франко-итальянской системы противоракетной обороны SAMP-T. Она имеет такой же радиус действия, как и американский Patriot — последний включили в программу, а SAMP-T нет.

«Франция расстроена тем, что Sky Shield в значительной степени основан на технологиях США и Израиля, когда есть европейская альтернатива, и что проект, по сути, не включает южную Европу», — заявил газете Шахин Валле, бывший советник Макрона.

В Германии не согласны с французской критикой

В Берлине официальные лица считают французскую критику необоснованной и утверждают, что срочность создания европейской ПВО означает: закупка «готовых» систем предпочтительнее «длительных и часто дорогостоящих» новых разработок.

При этом каждая из стран в ESS делает свой собственный выбор закупок. Германия заявила, что планирует закупить ракеты Iris-T у отечественного производителя Diehl group для защиты средней дальности, Patriot у американской Raytheon Technologies для большой дальности и Arrow 3 из Израиля для защиты на большие расстояния.

В начале июня Бундестаг утвердил первые закупки: комплект из шести блоков Iris-T на сумму €900 млн и первый транш за ракеты Arrow 3 на сумму $4,3 млрд.

Противостояние Парижа и Берлина

FT уточняет: официальные лица Франции и Германии избегают публичной критики планов друг друга, но за кулисами очевидны разногласия. Первоначально Германия планировала направить на конференцию в Париже высокопоставленного чиновника вместо министра обороны Бориса Писториуса, но непосредственно перед саммитом изменила курс.

Как ранее писал TRT на русском, Берлин и Париж не могут скрыть пропасть в отношениях, она присутствует во всех сферах экономики и политики.

По данным газеты Politico, отношения между главными локомотивами экономики ЕС обострились настолько, что в ноябре 2022 года странам пришлось отменить саммит правительственных делегаций. Это может грозить экономическими проблемами всему Евросоюзу, так как ФРГ и Франция — главные силы в европейской экономике.

Источники Politico, знакомые с переговорами, сообщили: канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение французского президента Эммануэля Макрона о совместном визите в Китай. В итоге Макрон полетел в Пекин в апреле текущего года в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Берлин возмущен тем, что Франция отказалась продлить существующий трубопровод MidCat через Пиренеи для перекачки остро необходимого газа из Испании в ФРГ. Париж также заключил отдельную сделку с Мадридом и Лиссабоном о новом подводном трубопроводе для доставки газа. Разногласия в энергетической политике еще глубже, пишет Politico: Франция раздражена неразумными решениями ФРГ — закрытием АЭС и строительством большего количества газопроводов из России. В то время как в центре французской энергетической модели именно АЭС — 56 станций вырабатывают 70% электроэнергии страны.