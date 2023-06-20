Момент встречи братьев после кораблекрушения в Греции

Выживший в кораблекрушении у берегов Греции 18-летний Мохаммад встретился со своим братом. Судно, которое следовало в Италию из Ливии затонуло 13 июня. На нем находились преимущественно мигранты из Афганистана и Пакистана. По меньшей мере 79 человек погибли. Многие до сих пор не могут найти своих родственников. #trtнарусском #турция #кораблекрушение #трт #новости #брат #shorts