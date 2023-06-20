ПОЛИТИКА
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Момент встречи братьев после кораблекрушения в Греции
Выживший в кораблекрушении у берегов Греции 18-летний Мохаммад встретился со своим братом. Судно, которое следовало в Италию из Ливии затонуло 13 июня. На нем находились преимущественно мигранты из Афганистана и Пакистана. По меньшей мере 79 человек погибли. Многие до сих пор не могут найти своих родственников. #trtнарусском #турция #кораблекрушение #трт #новости #брат #shorts
Момент встречи братьев после кораблекрушения в Греции / Others
20 июня 2023 г.
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