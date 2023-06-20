Китай запустил первую суперстанцию по наблюдению за климатом и окружающей средой в Центральной Азии. Она стала первым подобным объектом за пределами КНР, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа». Станция расположена на юго-востоке Таджикистана, в Шахритусском районе, примерно в 230 км от столицы Душанбе. Это часть регионального китайского проекта «Пояса и пути» (B&R).

Объект будет собирать информацию о загрязняющих воздух веществах, а также передавать данные о метеорологических явлениях в Центральной Азии, заявил Хуан Цзяньпин, академик Китайской академии наук и профессор Ланьчжоуского университета.

По его словам, станция может предоставлять предупреждения о метеорологических катастрофах и климатических изменениях. Станция стала частью сети наблюдения за климатом и окружающей средой B&R. Это программа Ланьчжоуского университета.

Сеть была запущена в 2016 году в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу на северо-западе КНР. К настоящему времени Китай запустил семь подобных станций внутри страны и одну в пакистанском Пешаваре.

Таджикистанская станция станет девятой в проекте. Всего же B&R предполагает строительство 20 таких объектов, уточняет «‎Синьхуа»‎.

Как ранее писал TRT на русском, Пекин направит странам Центральной Азии 26 млрд юаней (около $3,72 млрд) в качестве финансовой поддержки. Об этом председатель Си заявил на саммите «Китай — Центральная Азия» в Сиане. Мероприятие проходило 18-19 мая при участии лидеров пяти стран региона: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест. Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи», — уточнил председатель КНР.