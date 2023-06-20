В Париже впервые представили турецкий вертолет T925

На Международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже представили T925. Этот вертолет со складывающимися лопастями и вместимостью 20 человек может перевозить до 4 тонн воды, что позволяет использовать его как в ВМС, так и в ликвидации лесных пожаров. В 2026 году будут изготовлены первые 8 аппаратов этой серии. #trtнарусском #турция #франция #вертолет #T925 #париж #лебурже #выставка #трт #новости #madeinturkey