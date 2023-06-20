Эксклюзивное молодежное мероприятие TRT World позволяет рассмотреть неотложные глобальные проблемы и способствует обмену идеями. Оно объединяет многих молодых лидеров, которые вносят заметный вклад в области своей профессиональной и общественной деятельности.

Во вторник в стамбульском Центре исполнительских искусств Zorlu (Zorlu PSM) во второй раз состоялось мероприятие форума NEXT — молодежной платформы для обмена идеями по различным актуальным вопросам, чтобы создать более устойчивое будущее.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 1 000 молодых людей со всего мира, было представлено 11 панелей, 7 семинаров и 26 основных докладчиков. В этом году форум был разделен на десять ключевых категорий: NEXT-лидеры, технологии, спорт, медиа, путешествия, планета, бизнес, образование, доступность и коллективные действия.

На первой панели форума «Доброта спасет будущее: Социальное предпринимательство» участники обсудили, как социальное предпринимательство может вызвать значительные общественные изменения, решая различные проблемы и открывая путь к более инклюзивному сообществу. В центре внимания также были творческие концепции, проекты и подходы, принятые молодыми социальными предпринимателями для решения неотложных социальных проблем.

В категории «Спорт NEXT» была представлена секция «Внутренняя история: погружение в жизнь спортсменов», которая позволила аудитории лучше понять жизнь спортсменов, погрузиться в их удивительный мир, наполненный вызовами, триумфами и экстраординарными моментами. Сессия раскрыла то, что находится за блеском и гламуром спортивной арены и что по-настоящему формирует дух спортсменов.

В центре внимания была тема «Климатическая тревога: молодежь хочет изменить планету», посвященная тревоге молодых людей за существующую климатическую повестку и конструктивному участию в ее преобразовании к лучшему. Цель сессии заключалась в том, чтобы предоставить платформу для диалога и обмена мнениями, которые могут вооружить молодых людей инструментами для преобразования их тревоги в значимые действия.

В течение всего дня в рамках мероприятия проходило множество других панелей, эксклюзивные выступления вдохновляющих спикеров и многочисленные семинары, на которых молодые люди могли продемонстрировать свои инновационные идеи. Были проведены семинары по «устойчивому искусству», VR-иллюстрации и дизайну игр.

Форум привлек заметное международное внимание: участники приехали из США, Канады, Великобритании, Италии, Нидерландов, Судана, Чили, Пакистана, Индии, Иордании, Намибии, Танзании, Нигерии и многих других стран.

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