ПОЛИТИКА
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Форум NEXT объединяет молодежь мира для осуществления значимых перемен
Молодые журналисты, ученые, активисты, представители НПО и предприниматели со всего мира собрались в Стамбуле на молодежный TRT World Forum для обсуждения самых важных вопросов быстро меняющегося мира
Форум NEXT объединяет молодежь мира для осуществления значимых перемен
Форум NEXT объединяет молодежь мира для осуществления значимых перемен / Others
20 июня 2023 г.

Эксклюзивное молодежное мероприятие TRT World позволяет рассмотреть неотложные глобальные проблемы и способствует обмену идеями. Оно объединяет многих молодых лидеров, которые вносят заметный вклад в области своей профессиональной и общественной деятельности.

Во вторник в стамбульском Центре исполнительских искусств Zorlu (Zorlu PSM) во второй раз состоялось мероприятие форума NEXT — молодежной платформы для обмена идеями по различным актуальным вопросам, чтобы создать более устойчивое будущее.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 1 000 молодых людей со всего мира, было представлено 11 панелей, 7 семинаров и 26 основных докладчиков. В этом году форум был разделен на десять ключевых категорий: NEXT-лидеры, технологии, спорт, медиа, путешествия, планета, бизнес, образование, доступность и коллективные действия.

На первой панели форума «Доброта спасет будущее: Социальное предпринимательство» участники обсудили, как социальное предпринимательство может вызвать значительные общественные изменения, решая различные проблемы и открывая путь к более инклюзивному сообществу. В центре внимания также были творческие концепции, проекты и подходы, принятые молодыми социальными предпринимателями для решения неотложных социальных проблем.

В категории «Спорт NEXT» была представлена секция «Внутренняя история: погружение в жизнь спортсменов», которая позволила аудитории лучше понять жизнь спортсменов, погрузиться в их удивительный мир, наполненный вызовами, триумфами и экстраординарными моментами. Сессия раскрыла то, что находится за блеском и гламуром спортивной арены и что по-настоящему формирует дух спортсменов.

В центре внимания была тема «Климатическая тревога: молодежь хочет изменить планету», посвященная тревоге молодых людей за существующую климатическую повестку и конструктивному участию в ее преобразовании к лучшему. Цель сессии заключалась в том, чтобы предоставить платформу для диалога и обмена мнениями, которые могут вооружить молодых людей инструментами для преобразования их тревоги в значимые действия.

В течение всего дня в рамках мероприятия проходило множество других панелей, эксклюзивные выступления вдохновляющих спикеров и многочисленные семинары, на которых молодые люди могли продемонстрировать свои инновационные идеи. Были проведены семинары по «устойчивому искусству», VR-иллюстрации и дизайну игр.

Форум привлек заметное международное внимание: участники приехали из США, Канады, Великобритании, Италии, Нидерландов, Судана, Чили, Пакистана, Индии, Иордании, Намибии, Танзании, Нигерии и многих других стран.

Посетите веб-сайт мероприятия, чтобы узнать больше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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