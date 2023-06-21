ПОЛИТИКА
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На форуме NEXT обратили внимание на важность борьбы с расизмом
Чтобы предотвратить расизм в спорте, необходимо решать этот вопрос до того, как выйти на поле. Об этом на спортивной сессии молодежного форума «Next by TRT World Forum» заявил бывший футболист сборной Мали Фредерик Кануте. Он также добавил, что для достижения успехов в борьбе с дискриминацией необходима поддержка политиков и общества в целом. #trtнарусском #турция #стамбул #NEXTbyTRTWorldForum #next #трт #новости #форум
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21 июня 2023 г.
Истории
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