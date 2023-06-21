Украина заплатила западным союзникам более $800 млн по оружейным контрактам, которые были частично или полностью не выполнены. Об этом пишет The New York Times (NYT). Издание ссылается на документы украинского правительства на конец декабря 2022 года.

По данным газеты, заказы либо не поступили Вооруженным силам Украины (ВСУ), либо оказались настолько ветхими, что годились только для разборки на запчасти. Часть недоставленных вооружений все же попала в Украину, в некоторых случаях западные подрядчики вернули Киеву средства за некачественные образцы вооружений, отмечает издание.

Однако, уточняют источники NYT, к началу весны ВСУ все еще не получили оружия на сотни миллионов долларов.

Кто поставляет плохое вооружение?

Среди проблемных поставок — американские бронемашины Humvee. США отправили 29 таких машин Киеву с кувейтской базы, представители Пентагона заверяли, что те «полностью пригодны для выполнения боевых задач». Однако проверка Минобороны Украины выявила: только три из 29 бронемашин оказались пригодными для эксплуатации. К августу технику отремонтировали и отправили на перевалочную базу в Польше. Однако тогда выяснилось, что у 25 машин прогнили шины.

У США ушел месяц для поиска замены. Это «задержало отправку другого оборудования на Украину и потребовало значительного труда и времени», — говорится в отчете украинского Минобороны.

Американское подразделение в Кувейте также должно было поставить ВСУ шесть гаубиц M777. Однако инспекторы выяснили, что гаубицы требовали «обширного обслуживания», так как больше трех лет не проверялись.

Одна из гаубиц была в настолько плохом состоянии, что «убила бы кого-нибудь» при попытке применения, заключили инспекторы в марте 2022 года. После ремонта вооружение отправили в Польшу, где его пришлось ремонтировать еще раз, отмечает NYT.

Среди вооружений, которые сразу вышли из строя — 33 самоходные гаубицы из Италии. Украина попросила их у Рима, чтобы отремонтировать и ввести в эксплуатацию. За ремонт ВСУ заплатили $19,8 млн американскому подрядчику Ultra Defense Corporation. Однако после ремонта 13 из 33 гаубиц оказались непригодными для боя. У одной из двигателя шел дым, у другой — вытекала охлаждающая жидкость, рассказали источники NYT.

Власти Украины обвинили Ultra Defense Corporation в намеренном невыполнении условий контракта. Компания отвергла обвинения: по ее данным, все гаубицы работали на момент поставки. Там обвинили Киев в ненадлежащем обслуживании после получения, в том числе в связи с протечкой охлаждающей жидкости, которая «волшебным образом появилась после доставки на Украину».

Платили, но не получали

«У нас были случаи, когда мы платили, но не получали», — заявил ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений. По его словам, в этом году ВСУ начали анализировать закупки и исключать проблемных подрядчиков. У некоторых гаубиц были «проблемы с качеством, но мы должны иметь в виду, что это был подарок», подчеркнул Гаврилов.

Источник газеты среди высокопоставленных украинских чиновников отметил: власти страны устали от распространенного суждения о достатке западного вооружения у ВСУ. Хотя на самом деле часть поставленной техники прибывает в непригодном состоянии и отправляется на запчасти. По данным NYT, сейчас порядка 30% вооружения Украины находится в ремонте. Опрошенные газетой эксперты констатируют: это высокий показатель.

Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон 9 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Однако большую часть вооружений Киев получит лишь спустя несколько месяцев или даже лет. Поставки могут занять столько времени, поскольку вооружения еще предстоит произвести по контрактам с оборонными компаниями, уточняет агентство Bloomberg.

Пентагон, говоря о новом пакете вооружений, уточнил: на эти средства будут закуплены пусковые установки и ракеты Hawk, два типа усовершенствованных зенитных ракет Patriot, разведывательные беспилотники Puma и артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм. Большая часть пакета на $2,1 млрд уйдет на закупку новых зенитных ракет для системы Patriot, отмечает издание.