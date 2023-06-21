ПОЛИТИКА
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Мусульмане посещают пещеру Хира перед хаджем
Сотни тысяч паломников со всех концов мира перед хаджем посещают пещеру Хира, на склоне горы Джабаль ан-Нур. По преданию, здесь пророк Мухаммад получил первое откровение. Какое количество паломников посетят Мекку в 2023? Напомним, что в прошлом 2022 году Саудовскую Аравию для совершения хаджа посетили около 900 тысяч мусульман. #trtнарусском #мусульмане #пещерахира #хадж #ислам #трт #новости #2023 #хадж2023
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21 июня 2023 г.
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