Мусульмане посещают пещеру Хира перед хаджем

Сотни тысяч паломников со всех концов мира перед хаджем посещают пещеру Хира, на склоне горы Джабаль ан-Нур. По преданию, здесь пророк Мухаммад получил первое откровение. Какое количество паломников посетят Мекку в 2023? Напомним, что в прошлом 2022 году Саудовскую Аравию для совершения хаджа посетили около 900 тысяч мусульман. #trtнарусском #мусульмане #пещерахира #хадж #ислам #трт #новости #2023 #хадж2023