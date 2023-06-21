Дагестан в условиях антироссийских санкций наращивает торгово-экономические связи со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Товарооборот республики с государствами исламского мира в 2022 году увеличился на 66%. Об этом в интервью агентству РИА Новости‎ сообщил глава региона Сергей Меликов.

«‎‎В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Товарооборот с ними вырос на 66%, в том числе за счет увеличения в 2,3 раза экспорта и на 14% — импорта. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Иран, Ирак, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Эмираты, Ливан, Иорданию», — уточнил Меликов. По его словам, регион поддерживает торговые связи с 70 странами.

Основные торговые партнеры Дагестана — Иран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также Турция, Ирак и Китай.

На полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Сергей Меликов подчеркнул: в 2022 году общий объем экспорта дагестанской продукции вырос почти в два раза. «‎При этом экспорт сельхозпродукции изначально был ориентирован на рынки дружественных России стран.

В Абхазию (международное сообщество не признает независимость этого образования, считая ее территорией Грузии — прим.ред) поставляются кондитерские товары и алкогольные напитки, в ОАЭ — мед, урбеч, минеральная вода, в Китай и Индию — овечья шерсть, в Азербайджан, Иорданию, Таджикистан, Узбекистан и Ливан — крупный и мелкий рогатый скот‎», — резюмировал глава региона.

Политик отметил: новые возможности перед Дагестаном открывает развитие международного транспортного коридора «Север – Юг». Маршрут позволит дагестанским сельхозтоваропроизводителям расширять торгово-экономические связи с государствами Средней Азии, Закавказья, Индией, странами Персидского залива, пояснил Меликов.

Как ранее писал TRT на русском, крупнейшие российские миллиардеры в условиях западных санкций начали активнее инвестировать в российские компании.

По данным агентства Bloomberg, предприниматели продолжают получать дивиденды в то время, как большинство российских компаний на фоне войны РФ и Украины отказались от их выплаты.

Издание отмечает: как минимум пять предпринимателей РФ из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей с 2022 года получили около $10 млрд выплат от своих компаний.