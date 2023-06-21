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Пакистанцы были заперты в трюмах во время кораблекрушения, - отчет The Observer
Пакистанцы были заперты в трюмах во время кораблекрушения у берегов Греции. Об этом говорится в отчете The Observer со ссылкой на просочившиеся показания выживших о дискриминации и задержке спасательной операции. Около 750 мигрантов находились на борту перегруженного рыболовецкого судна, которое затонуло у берегов Греции 14 июня. Около 300 из них были из Пакистана. #trtнарусском #герция #пакистан #кораблекрушение #беженцы #мигранты #трт #новости
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21 июня 2023 г.
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