Пакистанцы были заперты в трюмах во время кораблекрушения, - отчет The Observer

Пакистанцы были заперты в трюмах во время кораблекрушения у берегов Греции. Об этом говорится в отчете The Observer со ссылкой на просочившиеся показания выживших о дискриминации и задержке спасательной операции. Около 750 мигрантов находились на борту перегруженного рыболовецкого судна, которое затонуло у берегов Греции 14 июня. Около 300 из них были из Пакистана. #trtнарусском #герция #пакистан #кораблекрушение #беженцы #мигранты #трт #новости